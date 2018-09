Paris (AFP) Der französische Energiekonzern Total zieht sich aus der geplanten Erschließung des Erdgasfeldes Schtokman im Nordpolarmeer zurück. Total habe seinen 25-Prozent-Anteil an dem Unternehmen Schtokman Development AG an den russischen Gasriesen Gazprom zurückgegeben, teilte der Konzern am Mittwoch mit und bestätigte damit einen Bericht der russischen Wirtschaftszeitung "Wedomosti". Total versicherte aber, es sei weiter an einer Zusammenarbeit interessiert, sollte das Projekt "in seine aktive Phase eintreten".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.