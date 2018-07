Mönchengladbach (SID) - Branimir Hrgota blickt dem Konkurrenzkampf mit Neuzugang Josip Drmic bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach gelassen entgegen. "Ich weiß, was ich kann und werde den Kollegen und dem Trainer zeigen, dass sie auf mich zählen können. Ich habe keine Angst vor Drmic, keine Angst davor, zweite Wahl zu sein", sagte der schwedische Stürmer im Interview mit goal.com am Rande der U21-EM in Tschechien.

Gladbach hatte den Schweizer Nationalspieler Drmic für rund zehn Millionen Euro von Bayer Leverkusen als Ersatz für den zum VfL Wolfsburg gewechselten Max Kruse verpflichtet.