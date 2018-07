Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 bestreitet in der Vorbereitung auf die neue Saison ein Testspiel gegen den ehemaligen Champions-League-Sieger FC Porto. Die Partie wird am 27. Juli (18.00 Uhr) im Heidewaldstadion in Gütersloh ausgetragen. Das teilten die Gelsenkirchener am Mittwoch mit.