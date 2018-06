Olmütz (SID) - Deutschland trifft im Halbfinale der U21-EM in Tschechien auf Portugal. Das Team von Trainer Rui Jorge sicherte sich am Mittwoch durch ein 1:1 (0:0) gegen Schweden den Gruppensieg und spielt am Samstag (18.00 Uhr/ARD) in Olmütz gegen das DFB-Team um den Finaleinzug. Im zweiten Halbfinale stehen sich Dänemark und Schweden gegenüber.

Überraschend ausgeschieden sind dagegen die Mitfavoriten Italien und England. Italien gewann zwar in Olmütz zum Abschluss 3:1 (2:0) gegen die Engländer, hat aber wegen des verlorenen direkten Vergleiches das Nachsehen gegenüber den punktgleichen Schweden.

Sowohl Schweden als auch Portugal lösten zudem das Ticket für die Olympischen Spiele. Goncalo Paciencia vom FC Porto brachte Portugal in der 82. Minute zunächst in Führung, ehe der eingewechselte Simon Tibbling (FC Groningen) Schweden in der 89. Minute doch noch ins Halbfinale schoss.

Die Portugiesen schafften das Kunststück, mit nur zwei geschossenen Toren die Vorrunde zu überstehen. Gegen Portugal hat eine deutsche U21 zuletzt im Mai 2011 gespielt, damals siegten die Portugiesen in Portimao mit 4:2. Bei einer EM-Endrunde gab es das Duell bisher zweimal. Sowohl 2004 in Mainz (1:2) als auch 2006 in Portugal (0:1) behielten ebenfalls die Iberer die Oberhand.

Die am Ende wertlosen Tore für Italien erzielten vor 11.563 Zuschauern Andrea Belotti (25.) und Marco Benassi (27./72.).