Prag (SID) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft reist am Freitagmittag mit dem Zug von Prag zum nächsten Spielort Olmütz. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Die Rückreise in die tschechische Hauptstadt wird das DFB-Team am Samstag unmittelbar nach dem EM-Halbfinale (18.00 Uhr/ARD) antreten.

Olmütz liegt Luftlinie 210 Kilometer östlich von Prag, der Zug braucht 2:45 Stunden für die Strecke. "Es ist vielleicht mal ganz gut, dass wir etwas anderes als Prag sehen, wenn wir nach Olmütz reisen", sagte Kapitän Kevin Volland.