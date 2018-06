Paris (AFP) Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat ihre Bereitschaft für eine zweite Amtszeit erklärt. Falls die IWF-Mitglieder es wünschten, werde sie dies sicherlich in Erwägung ziehen, sagte Lagarde in einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Interview mit dem französischen Wirtschaftsmagazin "Challenges". Das Mandat der 59-jährigen Französin endet im Juli 2016.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.