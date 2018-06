Berlin (dpa) - Queen Elizabeth II. ist am Abend mit ihrem Mann Prinz Philip in Berlin eingetroffen. Bis zum Freitag wird das Paar in Deutschland unterwegs sein, in Berlin, Frankfurt am Main und im ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen. Den ersten offiziellen Termin hat die Queen heute bei Bundespräsident Joachim Gauck. Nach dem Empfang geht es dann auf einem Boot zum Kanzleramt. Auf ein Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel folgt eine Kranzniederlegung an der Neuen Wache. Anschließend besucht die Königin die Technische Universität.

