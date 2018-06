Berlin (dpa) - Der fünfte Staatsbesuch in Deutschland beginnt für die Queen heute mit einem vollen Programm. Ihren ersten Termin hat die britische Königin Elizabeth II. mit Bundespräsident Joachim Gauck. Nach dem Empfang fährt die 89-Jährige mit ihrem Mann Prinz Philip auf einem Boot zum Kanzleramt. Auf ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel folgt eine Kranzniederlegung an der Neuen Wache. Nach einer Mittagspause besucht sie am Nachmittag die Technische Universität. Abends lädt dann der Bundespräsident zum Staatsbankett.

