Berlin (dpa) - Königin Elizabeth II. hat während ihres Staatsbesuchs in der Berliner Neuen Wache der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Die Monarchin betrat die Gedenkstätte gegen Mittag, zwei Soldaten legten in ihrem Namen einen Kranz vor der Skulptur "Mutter mit totem Sohn" der Künstlerin Käthe Kollwitz nieder. Zuvor hatte die Queen sich mit Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen. Im Anschluss an den kurzen Moment des Innehaltens während ihres dreitätigen Deutschland-Besuchs fuhr sie mit ihrem Mann Prinz Philip zurück ins Hotel Adlon zur Mittagspause.

