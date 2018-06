Gaza (AFP) Der Wiederaufbau der im Gazakrieg im vergangenen Sommer zerstörten Häuser im Gazastreifen soll in den kommenden Tagen beginnen. Wie der palästinensische Wohnungsbauminister Mufid Hasajneh am Mittwoch in Gaza mitteilte, wurden 90.000 teilweise beschädigte Gebäude bereits in Abstimmung mit den Vereinten Nationen repariert. Jetzt sei die Wiederherstellung der vollständig zerstörten Häuser an der Reihe. Nach UN-Angaben wurden durch die israelischen Angriffe 18.000 Wohnungen zerstört oder schwer beschädigt.

