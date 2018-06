Kano (AFP) Bei zwei mutmaßlichen Angriffen der Dschihadistenmiliz Boko Haram auf Dörfer in Nigeria sind mehr als 40 Menschen getötet worden. Wie Augenzeugen und Polizei am Mittwoch berichteten, ereigneten sich die Attacken in den entlegenen Orten Debiro Biu und Debiro Hawul im Nordosten des Landes bereits am Montag und Dienstag. Die Nachricht darüber erreichte die Außenwelt jedoch wegen eingeschränkter Kommunikationswege erst deutlich später.

