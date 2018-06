Moskau (AFP) Eine beliebte russische Fast-Food-Kette hat die Eröffnung ihrer ersten zwei Restaurants in den USA angekündigt. Michail Gontscharow, Eigentümer der Kette Teremok, sagte der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch, das Unternehmen werde ab Oktober oder November in New York Gerichte wie die russischen Pfannkuchen Bliny oder den Buchweizenbrei Kascha anbieten. Die beiden Schnellrestaurants im Stadtteil Manhattan seien nur der Auftakt eines langfristigen Investitionsvorhabens, an dessen Ende in den gesamten USA hunderte Teremok-Restaurants russisches Fast Food anbieten könnten, sagte Gontscharow.

