Mogadischu (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag der islamistischen Shebab-Miliz auf einen Diplomatenkonvoi der Vereinigten Arabischen Emirate sind in Somalia am Mittwoch mindestens sechs Menschen getötet worden. Bei vier Todesopfern der Attacke in der Hauptstadt Mogadischu handle es sich um Zivilisten, teilte die Polizei mit. Sechs weitere Menschen seien zudem verletzt worden, einige von ihnen schwer. Die Shebab-Miliz bekannte sich zu dem Anschlag.

