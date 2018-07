Stuttgart (dpa) - Mit einer Wiedereröffnungsparty will Stuttgart die Rücknahme des Paternoster-Verbots feiern. Verwaltungsbürgermeister Werner Wölfle kündigte eine Feier an, sobald die historischen Aufzüge im Rathaus wieder fahren dürfen. Zunächst müsse es aber ein rechtlich einwandfreies grünes Licht aus Berlin geben. Bis dahin stehen die drei Paternoster still. Eine Verordnung, nach der sogenannte Personenumlaufaufzüge nur noch eingeschränkt benutzt werden dürfen, war am 1. Juni in Kraft getreten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.