Istanbul (AFP) Die türkische Justiz hat mehr als 23 Jahre Haft für eine Journalistin gefordert, die über angeblich verbilligte Luxuswohnungen für regierungstreue Richter und Staatsanwälte berichtet hatte. Mit dem Bericht habe die Reporterin Canan Coskun von der Oppositionszeitung "Cumhuriyet" die genannten Justizvertreter beleidigt, heißt es in der Anklageschrift, wie Coskuns Zeitung am Mittwoch meldete. Die Staatsanwaltschaft fordert bis zu 23 Jahre und vier Monate Haft für die Journalistin. Der Prozess beginnt am 12. November.

