Washington (AFP) Gemeinsam mit Forschern verschiedener Universitäten will Google künftig seine technologische Expertise und Infrastruktur für Fortschritte im Bereich der Genom-Forschung einsetzen. Der einflussreiche IT-Gigant teilte am Mittwoch mit, er schließe sich den Universitäten Harvard und Massachusetts Institute of Technology (MIT) an, um deren gemeinsames Broad Institute für biomedizinische und genomische Forschung zu unterstützen. Die Zusammenarbeit zielt laut Google darauf ab, "neue Werkzeuge" für die biomedizinische Forschung durch dessen Kenntnisse in Bioinformatik, Analytik und Datenverarbeitung zu entwickeln.

