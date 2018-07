Washington (AFP) Der Gouverneur Bobby Jindal steigt als 13. Bewerber in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner ein. Der Regierungschef des Bundesstaates Louisiana teilte seine Ambitionen am Mittwoch im Onlinedienst Twitter mit. Auf seiner Website veröffentlichte er ein Video, in dem er seinen Kindern erklärt, dass er Präsident der Vereinigten Staaten werden möchte. Seine Chancen gelten aber als äußerst gering. In jüngsten Umfragen erreichte der 44-Jährige laut der Website realclearpolitics.com nicht einmal ein Prozent.

