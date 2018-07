London (AFP) Die Ebola-Epidemie in Westafrika hat offenbar einen ungeahnten und fatalen Nebeneffekt gehabt: Allein in Guinea vermieden zehntausende Menschen im vergangenen Jahr nach einer Malaria-Infektion den Gang zum Arzt, wie aus einer am Mittwoch von der Fachzeitschrift "The Lancet Infectious Diseases" veröffentlichte Studie hervorgeht. Auf alle drei Ebola-Länder hochgerechnet könnten demnach mehr Menschen an unbehandelter Malaria gestorben sein als am Ebola-Virus.

