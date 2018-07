Washington (AFP) Die US-Regierung will Angehörigen gekidnappter US-Bürger wegen Lösegeldzahlungen an ausländische Terrororganisationen nicht länger mit Strafverfolgung drohen. US-Präsident Barack Obama bekräftigte am Mittwoch aber, dass seine Regierung nicht mit Terroristen verhandeln und selbst kein Lösegeld zahlen werde. Obama reagierte mit den neuen Richtlinien auf Kritik, dass seine Regierung zu hart mit den Familien von Geiseln umgehe.

