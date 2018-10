Berlin (SID) - Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in Dragan Milosavljevic den ersten neuen Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Der 26-jährige Serbe erhält in der Hauptstadt einen Zweijahresvertrag.

Der 1,98 Meter große Flügelspieler Milosavljevic war zuvor Kapitän von Partizan Belgrad und gewann mit dem Team dreimal die nationale Meisterschaft. Zudem gehört er zum erweiterten Kreis der serbischen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft in diesem Jahr. Serbien spielt in der Vorrunde in Berlin gegen die deutsche Mannschaft.