Stendal (dpa) - Bei einem Brand in einem Hochhaus in Stendal in Sachsen-Anhalt sind 14 Menschen verletzt worden, darunter fünf Kinder. Das Feuer brach gestern Abend in der fünften Etage des elfgeschossigen Hauses aus. Laut Polizei mussten zahlreiche Bewohner von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden. Die Verletzten wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftungen behandelt. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist vorerst nicht bewohnbar. Wie hoch der entstandene Schaden ist und wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

