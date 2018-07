Leipzig (AFP) Der Bundestag muss bislang unter Verschluss gehaltene Ausarbeitungen seines Wissenschaftlichen Dienstes zur möglichen Existenz von Außeridischen und UFOs veröffentlichen. Dies gilt auch für Unterlagen, die Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) für seine Doktorarbeit nutzte, wie das Bundesverwaltungsgericht in einem am Donnerstag in Leipzig verkündeten Urteil entschied. Das Gericht stärkte damit die Informationsfreiheit von Medien und Bürgern gegenüber dem Staat. (Az. 7 C 2.14 und 7 C 1.14)

