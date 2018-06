Köln (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) wirbt nach einem Medienbericht unter anderem über soziale Netzwerke wie Facebook gezielter und systematischer junge Frauen in Deutschland an als bislang bekannt. Unter Berufung auf das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz berichteten WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" am Donnerstag von "rund ein Dutzend Anwerberinnen", die Frauen aus Deutschland für den IS rekrutieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.