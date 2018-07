Berlin (AFP) Das Bundesinnenministerium hält es für rechtlich machbar, kämpfenden Dschihadisten die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen. Die Teilnahme an Kampfhandlungen terroristischer Organisationen könne "grundsätzlich ein zulässiger Anknüpfungspunkt für einen Staatsangehörigkeitsverlust sein", heißt es in einer AFP am Donnerstag vorliegenden Expertise des Bundesinnenministeriums für die Innenministerkonferenz.

