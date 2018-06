Essen (AFP) Gute Nachrichten für die Beschäftigten der Warenhauskette Karstadt: Sie bekommen in diesem Jahr nun doch Urlaubsgeld, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Das zunächst gestundete Geld solle im Juli ausgezahlt werden. Karstadt-Chef Stephan Fanderl, der neu gewählte Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates, Jürgen Ettl, sowie der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi, Arno Peukes, hätten die Auszahlung vereinbart.

