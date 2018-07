Wiesbaden (AFP) Die Finanzminister der Länder haben den Bund zu einem gemeinsamen Vorgehen im Kampf gegen Steuerbetrug durch systematisch manipulierte Ladenkassen aufgerufen. Bei einem Treffen in Berlin am Donnerstag baten sie den Bund nach Angaben des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer (CDU), zusammen mit ihnen bis zum Herbst ein Konzept zu entwickeln. Die Länder dringen darauf, per Bundesgesetz verpflichtende Standards zur Einführung manipulationsgesicherter Kassensysteme einzuführen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.