Berlin (AFP) Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat vor weiteren Ausschreitungen gegen Asylbewerber im sächsischen Freital gewarnt. "Gewaltaufrufe gegen Flüchtlinge sind völlig inakzeptabel", erklärte Maas am Donnerstag in Berlin. "Die Flüchtlinge, die zu uns kommen, haben in ihrer Heimat alles verloren." Sie suchten Hilfe und Zuflucht.

