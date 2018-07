Paris (AFP) Schlechter Scherz oder politische Provokation? Bei einer Modenschau in Paris hat ein Männermodel auf dem Laufsteg ein Banner mit der Aufschrift "Please kill Angela Merkel - Not" (etwa: "Bittet tötet Angela Merkel - Nicht") hochgehalten und sich damit gewaltigen Ärger eingehandelt. "Das war nicht meine Idee, ich habe ihn geschlagen, als er hinter den Laufsteg gekommen ist" sagte Modedesigner Rick Owens, der am Donnerstag in Paris seine neueste Herrenkollektion vorstellte.

