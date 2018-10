Gütersloh (AFP) Die Schere bei den Löhnen in Deutschland wird einer Studie zufolge in den kommenden Jahren weiter auseinander gehen. Das durchschnittliche Jahreseinkommen werde inflationsbereinigt von 2012 bis 2020 zwar um 2200 Euro steigen, ergab eine am Donnerstag in Gütersloh veröffentlichte Wirtschaftsstudie der Bertelsmann Stiftung. Geringverdiener, Sozialberufe, Dienstleister und Haushalte mit Kindern profitierten aber unterdurchschnittlich von dieser positiven Entwicklung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.