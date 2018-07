Berlin (AFP) Stress beginnt oft schon im Kinderzimmer: Mehr als jedes sechste Kind und jeder fünfte Jugendliche in Deutschland leidet unter großem Stress. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Donnerstag in Berlin vorgestellte Studie der Universität Bielefeld im Auftrag der Bepanthen-Kinderförderung. Als Ursache nennen die Experten vor allem den hohen Erwartungsdruck durch die Eltern und den dadurch fehlenden Freiraum für die kindliche Selbstbestimmung. Die Folgen sind enorm: Gestresste Kinder entwickeln demnach Depressionen und Versagensängste und haben ein erheblich erhöhtes Aggressionspotential.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.