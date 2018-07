Offenbach (AFP) Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will während der Mitgliederbefragung über den Schlichterspruch im Kita-Tarifkonflikt nicht zu weiteren Streiks an kommunalen Kindertagesstätten aufrufen. Das kündigte Verdi-Chef Frank Bsirske am Donnerstag in Offenbach nach Verhandlungen mit den Arbeitgebern an.

