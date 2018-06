Marseille (AFP) Nach einem Hindernislauf, bei dem die Teilnehmer in der Art von Militärs auch durch Schlamm robben mussten, sind in Südfrankreich rund tausend Menschen an Brech-Durchfall erkrankt. Wie die regionale Gesundheitsbehörde ARS am Mittwochabend weiter mitteilte, sollen bakteriologische Untersuchungen Aufschluss über die Ursache geben. Die Organisatoren des "Mud Day", an dem am Samstag im Département Alpes-Maritimes etwa 8000 Menschen teilgenommen hatten, hatten das Essen oder den Schlamm auf dem Parcours als mögliche Ursache für die Magen-Darm-Probleme angegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.