Köln (SID) - Die deutschen Frauen gehen als Favoritinnen in das WM-Viertelfinale am Freitag (22.00 Uhr/ZDF und Eurosport) gegen Frankreich. Gewinnt die Mannschaft von Bundestrainerin Silvia Neid in der regulären Spielzeit, gibt es beim Sportwettenanbieter bwin das 2,10-Fache des Einsatzes zurück. Die Siegquote der Französinnen beträgt 3,75.

Celia Sasic gilt dabei als die wahrscheinlichste deutsche Torschützin gegen die Equipe Tricolore. Für einen Treffer der 27-Jährigen gibt es die Quote 2,80. Wird Sasic WM-Torschützenkönigin, wird das 1,50-Fache des Einsatzes zurückgezahlt.