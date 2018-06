Prag (SID) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft wird am Samstag (18.00 Uhr/ARD) im EM-Halbfinale gegen Portugal auch von Wolfgang Niersbach unterstützt. Der DFB-Präsident reist für die Begegnung gegen Portugal ins tschechische Olmütz. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit.

Das Team von Trainer Horst Hrubesch reist am Freitag mit dem Zug von Prag ins 210 Kilometer Luftlinie entfernte Olmütz. Im zweiten Halbfinale trifft ebenfalls am Samstag Dänemark auf Schweden. Das Endspiel findet am Dienstag in Prag statt.