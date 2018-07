Prag (SID) - Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic (33) hofft nach der Olympia-Qualifikation der schwedischen U21-Nationalmannschaft auf einen Platz im Team für Rio. "Ich hab noch nie bei Olympischen Spielen gespielt. Es wäre unglaublich, in Rio dabei zu sein", sagte der Kapitän der A-Nationalmannschaft. Schweden darf wie jedes Team drei Spieler mitnehmen, die vor dem 1. Januar 1993 geboren sind.

Ibrahimovic betonte, erst das Team fragen zu wollen. "Vielleicht glauben sie ja nicht, dass ich einen Platz bekommen sollte", sagte der Torjäger des französischen Meisters von Paris St. Germain - nicht ganz ernst gemeint.

Schweden hatte am Mittwoch durch ein Tor in der 89. Minute das EM-Halbfinale in Tschechien erreicht und das Olympia-Ticket gebucht. "Das war total verdient", sagte Ibrahimovic: "Wir schwedischen Wikinger geben nie auf."