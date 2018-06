Olmütz (dpa) - Trainer Horst Hrubesch blickt gespannt auf das EM-Halbfinale seiner deutschen U21-Junioren gegen Portugal. "Beide Gruppen der #U21Euro hatten es in sich. Ich erwarte spannende HF. Wir gehen topmotiviert ins Spiel vs. @selecaoportugal", wurde er in einem Tweet des Deutschen Fußball-Bundes zitiert. Deutschland und Portugal spielen morgen 18.00 Uhr in Olmütz um den Einzug in das Endspiel der EM in Tschechien. Den Portugiesen hatte gegen Schweden ein 1:1 gereicht, um sich den Sieg in Gruppe B zu sichern. Auch Schweden kam durch das Last-Minute-Remis als Tabellenzweiter weiter.

