Prag (SID) - Mit breiter Brust, aber großem Respekt vor der Spielstärke Portugals gehen die deutschen U21-Fußballer in das EM-Halbfinale am Samstag. "Man kann schon sagen, dass das ein vorgezogenes Endspiel ist. Portugal spielt taktisch klug, besonders William Carvalho hat eine enorme Präsenz auf dem Platz", sagte Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt (Hannover 96) am Donnerstag in Prag.

Auch Torhüter Marc-André ter Stegen warnte vor der Begegnung in Olmütz (18.00 Uhr/ARD) vor den Iberern. "Wir wissen, dass Portugal ein schwieriger Gegner wird. Jeder muss an seine Grenzen gehen. Wie werden alles dafür tun, ins Finale zu kommen", sagte der Champions-League-Sieger vom FC Barcelona.

Respekt hat die deutsche Mannschaft vor allem vor Offensivspieler Bernardo Silva und dem Sechser Carvalho. Am Donnerstag wurde das Team mit Videos auf die beiden Stars vorbereitet. "Carvalho hat eine überragende Technik, ein überragendes Tempodribbling. Er kann den entscheidenden Pass spielen", sagte Co-Trainer Thomas Nörenberg über den 23-Jährigen von Sporting Lissabon.

Portugal sei insgesamt "eine technisch immens starke Mannschaft mit individuell hoher Qualität, gerade im Offensivbereich", sagte der Assistent von DFB-Trainer Horst Hrubesch: "Da kommt ein Brocken auf uns zu." Ziel sei es allerdings, Tempo und Spiel selber zu kontrollieren: "Die Portugiesen werden sich hoffentlich nach uns richten."