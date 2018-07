München (SID) - Golfstar Martin Kaymer hat zum Auftakt der 27. BMW International Open in München-Eichenried eine weitere Enttäuschung erlebt. Sechs Tage nach seinem frühzeitigen Aus bei der US Open startete der 30-Jährige aus Mettmann auch beim Heimturnier äußerst durchwachsen.

Kaymer, der seit Wochen im Tief steckt, rettete sich durch ein Birdie am letzten Loch mit 72 Schlägen gerade noch auf Par und muss als 84. vor der zweiten Runde am Freitag um den Cut zittern. Der zweimalige Major-Sieger liegt schon sieben Schläge hinter den Führenden Lasse Jensen (Dänemark), Daniel Gaunt (England) und Rafa Cabrera-Bello (Spanien), die das Klassement nach dem ersten Tag mit einer 65er-Runde anführen. Auch der schwedische Favorit Henrik Stenson ist trotz eines Triple-Bogeys an Loch 16 mit fünf unter Par aussichtsreich im Rennen.

"Das ist zur Zeit ein bisschen frustrierend. Ich habe die ersten neun Löcher sehr gut gespielt, dann nicht mehr so", kommentierte Kaymer seinen schwachen Start ins Turnier, das er 2008 als bislang einziger Deutscher gewinnen konnte.

Überraschend gut schlugen sich dagegen Florian Fritsch (Heidelberg) und Marcel Schneider (Pleidelsheim), die als beste Deutsche mit 68 Schlägen und vier unter Par auf dem geteilten zehnten Platz liegen. Anton Kirstein vom Golfclub Fleesensee ist mit 70 Schlägen 38., Marcel Siem (Ratingen) beendete die Runde mit 71 Schlägen auf Rang 55, ebenso Bernd Ritthammer (Nürnberg).