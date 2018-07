Rom (AFP) Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise im Mittelmeer hat der Bürgermeister der italienischen Stadt Palermo auf Sizilien, Leoluca Orlando, der Europäischen Union einen "Völkermord" vorgeworfen. "Wir erleben einen Genozid, und uns Europäern droht, in einigen Jahren dafür verantwortlich gemacht zu werden", sagte der Linkspolitiker am Donnerstag vor Journalisten in der Hauptstadt Rom. Über das Mittelmeer eingewanderte Flüchtlinge erzählten "Geschichten, die den Berichten von Internierten in Dachau oder Auschwitz gleichen".

