Frankfurt/Main (dpa) - Die britische Königin Elizabeth II. ist in Frankfurt eingetroffen. Bei sonnigem Wetter landete die Maschine aus Berlin gegen 11.40 Uhr auf dem Frankfurter Flughafen. An Bord waren neben der Queen und Prinz Philip auch Bundespräsident Joachim Gauck mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt. Vom Flughafen soll es mit einer Ehreneskorte in die Stadt gehen, wo die Gäste an der Paulskirche von Fans erwartet werden. Mittags ist ein Essen mit Spitzenvertretern im Rathaus Römer geplant. Am Abend will die Queen in Berlin eine Gartenparty des britischen Botschafters besuchen.

