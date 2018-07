Berlin (dpa) - In Berlin ist das Staatsbankett mit Queen Elizabeth II. am späten Abend zu Ende gegangen. Die britische Königin hatte zuvor mit ihrem Ehemann Prinz Philip und zahlreichen geladenen Gästen im Schloss Bellevue gegessen. Gastgeber war Bundespräsident Joachim Gauck. Er beschwor in seiner Rede den Zusammenhalt in Europa. Die royalen Gäste hatten gestern mehrere Termine in der Hauptstadt absolviert. So hatte die Queen etwa Kanzlerin Angela Merkel getroffen. Heute fliegt die Königin nach Frankfurt am Main.

