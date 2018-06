Los Angeles (dpa) - Der britische Schauspieler Patrick Macnee ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren in seiner kalifornischen Wahlheimat. Macnee wurde durch die 60er-Jahre-Serie "Mit Schirm, Charme und Melone" bekannt. Darin war er in der Rolle des Agenten John Steed der Inbegriff des britischen Gentleman alter Schule. Macnee hatte weitere Rollen im Fernsehen und in Spielfilmen, etwa in "Kampfstern Galactica", "Sherlock Holmes in New York" und "James Bond 007 – Im Angesicht des Todes".

