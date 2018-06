Kathmandu (AFP) Bei einer internationalen Geberkonferenz für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben in Nepal hat die Regierung des Landes einen effizienten Einsatz der Hilfsgelder versprochen. Sämtliche Hilfe werde bei den Erdbebenopfern ankommen, sagte Regierungschef Sushil Koirala bei der Eröffnung der eintägigen Konferenz am Donnerstag in Kathmandu. Er rief die Delegierten auf, mit der nepalesischen Regierung zusammenzuarbeiten.

