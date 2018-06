Panama-Stadt (AFP) Panamas inhaftierter Ex-Machthaber Manuel Noriega hat sich erstmals öffentlich für die unter seiner Herrschaft begangenen Taten entschuldigt. Er bitte alle um Entschuldigung, die sich während seiner Regierungszeit "gekränkt, angegriffen, geschädigt oder gedemütigt gefühlt haben", erklärte Noriega am Mittwoch in einer im Fernsehen verlesenen Erklärung. Der 80-jährige Ex-Machthaber verbüßt drei Haftstrafen von jeweils 20 Jahren wegen des Verschwindens vom Oppositionellen in den 80er Jahren und der blutigen Niederschlagung eines Militäraufstands gegen ihn.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.