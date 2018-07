Johannesburg (AFP) Angesichts der Kritik an der umstrittenen Ausreise des mit internationalem Haftbefehl gesuchten sudanesischen Staatschefs Omar al-Baschir erwägt Südafrika den Rückzug aus dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH). Das Land sehe eine solche Entscheidung als möglichen "letzten Ausweg" an, sagte Justizminister Jeff Radebe am Donnerstag. Sie solle allerdings nur getroffen werden, "wenn Südafrika alle Mittel ausgeschöpft hat".

