Offenbach (dpa) - Der zähe Kita-Tarifstreit geht heute voraussichtlich in die Schlussrunde. Die Gewerkschaften und die kommunalen Arbeitgeber wollen am Vormittag in Offenbach ihre Gespräche fortsetzen. Am Ende könnte ein Ergebnis stehen - über das die Gewerkschaft Verdi allerdings noch ihre Mitglieder abstimmen lassen will. Basis der Verhandlungen ist eine Empfehlung der Schlichter, die je nach Berufsgruppe Einkommenssteigerungen von 2 bis 4,5 Prozent vorsieht.

