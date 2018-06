Miami (AFP) Nach abfälligen Bemerkungen des US-Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump über mexikanische Einwanderer hat der spanischsprachige US-Fernsehsender Univision die Zusammenarbeit mit dessen Organisation Miss Universe beendet. Univision stelle die Geschäftsbeziehung mit Miss Universe ein, zu deren Miteigentümern Trump zähle, teilte der Sender am Donnerstag mit. Grund seien Trumps "beleidigende Äußerungen über mexikanische Einwanderer". Die Ausstrahlung des Miss-USA-Schönheitswettbewerbs am 12. Juli durch Univision wurde abgesagt, ebenso alle weiteren Projekte in Verbindung mit Trump.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.