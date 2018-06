Los Angeles (AFP) US-Schauspieler Shia LaBeouf hat sich bei Dreharbeiten zum Film "American Honey" verletzt. Der 29-Jährige habe sich am Dienstag am Filmset am Kopf und an einer Hand verletzt und habe im Krankenhaus genäht werden müssen, teilte sein Agent mit. LaBeouf habe "minimale Verletzungen" erlitten.

