New York (AFP) Nach dem spektakulären Gefängnisausbruch im US-Bundesstaat New York ist ein weiterer Wärter der Strafvollzugsanstalt festgenommen worden. Der 57-Jährige wurde am Mittwoch festgenommen und angeklagt, die beiden Ausbrecher unterstützt zu haben, wie die Polizei von New York mitteilte. Der Aufseher habe Schmuggelaktivitäten im Gefängnis begünstigt und damit den beiden Insassen geholfen zu fliehen.

