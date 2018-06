Quang Ninh (AFP) Tierschützer haben in Vietnam sieben Kragenbären aus einer Anlage befreit, in denen ihnen Galle für den illegalen Handel abgezapft wurde. Die Bären wurden nach Angaben der Tierschutzorganisation Animals Asia Anfang der Woche in extrem schlechtem Gesundheitszustand in der Küstenprovinz Quang Ninh gerettet. Ihre Gliedmaßen seien durch das Leben in den engen Käfigen teils verkrüppelt oder sie fehlten ganz. Ihre Retter lockten die verstörten Kragenbären mit Honig aus den Käfigen oder betäubten sie für den Abtransport.

